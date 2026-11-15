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15 ноября, 08:30

В мире

Американец проплыл 42 километра на лодке из грибов

Американец проплыл 42 километра на лодке из грибов

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Американец проплыл 42 километра на лодке из грибного мицелия и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Художник и ученый Сэм Шумейкер, который изучает редкие грибы, вырастил каяк из мицелия за семь недель.

Еще три месяца потребовалось на его сушку. Заплыв начался на острове Санта-Каталина, а через 12 часов Шумейкер финишировал в Лос-Анджелесе. Первый переход мужчина совершил еще в прошлом году, однако рекорд признали только сейчас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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