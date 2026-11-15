Пассажирка родила мальчика на борту самолета из Казани в Сочи

Пассажирка рейса из Казани в Сочи родила мальчика на борту самолета во время полета над Москвой. На 35-й неделе беременности у женщины начались схватки, после чего экипаж запросил экстренную посадку во Внуково.

Помощь оказал врач, который летел тем же рейсом. Ребенок весом чуть больше 3 килограммов появился на свет до приземления. После посадки маму и малыша передали медикам. Диспетчер поздравил экипаж и отметил, что число пассажиров на борту увеличилось со 176 до 177 человек.

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