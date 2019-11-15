15 ноября 2019, 11:15

Более 22 тыс контейнерных площадок подготовлено к раздельному сбору мусора

Более 22 тысяч контейнерных площадок столицы готовы к раздельному сбору мусора, сообщили в мэрии. Это 97 процентов от общего количества. Полностью площадки будут укомплектованы к концу декабря.

Во всех дворах будут стоять баки синего и серого цвета. В синие надо выбрасывать то, что годится в переработку, в серые – все остальное. Перевозить вторсырье будут на специальных машинах – они тоже оформлены синим цветом. С дворовой помойки – прямо на перерабатывающий завод.

Москва переходит на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

