15 октября, 21:45Город
Достопримечательности Москвы окрасились в розовый в поддержку борьбы с раком груди
В Москве несколько достопримечательностей получили розовую подсветку в поддержку Всемирного дня борьбы с раком молочной железы. Останкинская башня, Крымский мост, дома-книжки и другие здания на Новом Арбате засветились розовым.
Как ранее отмечала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, столица каждый год проводит информационную кампанию, приуроченную к этой дате.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.