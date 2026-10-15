Достопримечательности Москвы окрасились в розовый в поддержку борьбы с раком груди

В Москве несколько достопримечательностей получили розовую подсветку в поддержку Всемирного дня борьбы с раком молочной железы. Останкинская башня, Крымский мост, дома-книжки и другие здания на Новом Арбате засветились розовым.

Как ранее отмечала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, столица каждый год проводит информационную кампанию, приуроченную к этой дате.

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