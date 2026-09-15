На границе России усилили санитарный контроль из-за Эболы

На границе России усилили санитарный контроль из-за вируса Эбола. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, проверке подвергаются все, кто въезжает в страну из эпидемиологически неблагополучных регионов.

Если у прибывшего из-за границы повышается температура или появляются другие тревожные симптомы, его госпитализируют. Под контролем также находятся пассажиры, следующие транзитом из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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