Турецкие отели предложили скидки вакцинированным туристам

Турецкие отели начали делать скидки туристам, привитым от ковида. Причем достаточно даже одного компонента вакцины.

Первыми такую систему ввели гостиницы в Ризе – курортном городе на Черноморском побережье. Там отдыхающие получают 10-процентную скидку. Сэкономить можно и в Каппадокии.

Таким образом отельеры хотят привлечь больше гостей и поддержать темпы вакцинации.

Пока эта акция пользуется спросом в основном у местных жителей. Иностранцы же предпочитают курорты на Эгейском и Средиземном морях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.