15 сентября 2021, 07:45Туризм
Турецкие отели предложили скидки вакцинированным туристам
Турецкие отели начали делать скидки туристам, привитым от ковида. Причем достаточно даже одного компонента вакцины.
Первыми такую систему ввели гостиницы в Ризе – курортном городе на Черноморском побережье. Там отдыхающие получают 10-процентную скидку. Сэкономить можно и в Каппадокии.
Таким образом отельеры хотят привлечь больше гостей и поддержать темпы вакцинации.
Пока эта акция пользуется спросом в основном у местных жителей. Иностранцы же предпочитают курорты на Эгейском и Средиземном морях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.