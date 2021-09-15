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15 сентября 2021, 07:45

Туризм

Турецкие отели предложили скидки вакцинированным туристам

Турецкие отели предложили скидки вакцинированным туристам

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Турецкие отели начали делать скидки туристам, привитым от ковида. Причем достаточно даже одного компонента вакцины.

Первыми такую систему ввели гостиницы в Ризе – курортном городе на Черноморском побережье. Там отдыхающие получают 10-процентную скидку. Сэкономить можно и в Каппадокии.

Таким образом отельеры хотят привлечь больше гостей и поддержать темпы вакцинации.

Пока эта акция пользуется спросом в основном у местных жителей. Иностранцы же предпочитают курорты на Эгейском и Средиземном морях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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