Записка с запретом качаться на качелях в Дорогомилове вызвала споры в Сети

Записка на качелях в Дорогомилово вызвала широкое обсуждение в Сети. Москвичка пришла на набережную и обнаружила объявление о том, что гостям здесь не рады, и качели предназначены только для местных жителей. Ролик с жалобой на дискриминацию быстро разошелся в интернете.

Юрист Дмитрий Матюшенков пояснил, что качели в общественных местах предназначены для всех граждан. По закону о местном самоуправлении общественные пространства доступны каждому. Записка, по его словам, не имеет юридической силы.

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