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15 июля, 15:30

Технологии

Эксперт назвал маловероятным уход Apple из России после предупреждения ФАС

Эксперт назвал маловероятным уход Apple из России после предупреждения ФАС

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ФАС России выдала предупреждение Apple Inc. По мнению эксперта в области информационной безопасности Дмитрия Борощука, наиболее вероятно, что ситуация не приведет к серьезным последствиям, поскольку аналогичные меры ранее уже применялись и к Google.

В качестве менее вероятного сценария эксперт допускает частичные ограничения отдельных сервисов Apple, включая авторизацию, синхронизацию устройств и доступ к iCloud. При этом полный уход Apple с российского рынка он считает крайне маловероятным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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