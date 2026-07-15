Адвокат рассказал о рисках бронирования жилья через зарубежные сервисы

Россияне, которые оплачивают бронирование жилья на иностранных сервисах, прекративших работу в России, могут столкнуться с трудностями при защите своих прав. Об этом рассказал адвокат Николай Кошман.

По его словам, если оплата производится иностранной банковской картой, российские надзорные органы не смогут защитить потребителя в рамках российского законодательства. Урегулировать спор в таком случае можно только через службу поддержки самого сервиса.

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