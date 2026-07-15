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15 июля, 12:15

Технологии

Работа устройств Apple в России может быть ограничена

Работа устройств Apple в России может быть ограничена

Компания Apple не выполнила требование ФАС о предустановке российских приложений

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iPhone могут перестать работать в России уже этим летом. Истек срок, который Федеральная антимонопольная служба предоставила компании Apple для предустановки российских приложений на новые устройства, однако компания требования не выполнила.

Эксперты считают, что следующим шагом может стать возбуждение дела в отношении Apple. В дальнейшем не исключается ограничение работы устройств компании в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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