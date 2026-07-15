Компания Apple не выполнила требование ФАС о предустановке российских приложений

Компания Apple не выполнила требование Федеральной антимонопольной службы о предустановке российских приложений на новые устройства в установленный срок. Истек срок, который ведомство предоставило компании для исполнения требований.

Эксперты считают, что следующим шагом может стать возбуждение дела в отношении компании. В дальнейшем не исключается ограничение работы устройств Apple в России.

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