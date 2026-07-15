На четвертом речном маршруте Москвы заработает новый причал "Киевский"

С 15 июля на четвертом регулярном речном маршруте заработает дополнительный причал "Киевский". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Новый причал поможет разделить потоки судов и сделает поездки по Москве-реке удобнее. С момента запуска речных маршрутов пассажиры воспользовались ими почти 4 миллиона раз, а с начала этого года совершили уже более 800 тысяч поездок на электросудах.

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