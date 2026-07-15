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15 июля, 06:30

Общество

Юристы напомнили, что переносить обед на конец рабочего дня нельзя

Юристы напомнили, что переносить обед на конец рабочего дня нельзя

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Сэкономить время на обеденном перерыве, чтобы раньше закончить рабочий день, не получится, напоминают юристы. Трудовое законодательство запрещает переносить обед на конец смены.

Единственный законный способ изменить график – по соглашению с работодателем сократить обеденный перерыв до 30 минут. Если же сотрудник уйдет раньше без согласования, это может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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