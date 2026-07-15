Юристы напомнили, что переносить обед на конец рабочего дня нельзя

Сэкономить время на обеденном перерыве, чтобы раньше закончить рабочий день, не получится, напоминают юристы. Трудовое законодательство запрещает переносить обед на конец смены.

Единственный законный способ изменить график – по соглашению с работодателем сократить обеденный перерыв до 30 минут. Если же сотрудник уйдет раньше без согласования, это может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины.

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