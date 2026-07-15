Эксперт разъяснил порядок получения пенсионных накоплений наследниками

Россияне могут получить накопительную пенсию умершего родственника. Как пояснил экономический обозреватель Евгений Беляков, речь идет о пенсионных накоплениях, сформированных с 2002 по 2013 год. Получить эти средства родственники могут, если человек при жизни не успел обратиться за выплатой накопительной пенсии.

Если же пенсионер уже начал получать такие выплаты, даже единожды, оставшиеся средства наследникам, как правило, не передаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.