Сборную Норвегии после чемпионата мира встретили около 100 тыс болельщиков

Сборную Норвегии по футболу торжественно встретили в Осло после выступления на чемпионате мира. На площади перед Королевским дворцом команду приветствовали около 100 тысяч болельщиков.

К празднованию присоединились и члены королевской семьи. Вместе с фанатами они приняли участие в традиционной "гребле викингов", а наследный принц Хокон Магнус возглавил церемонию, задавая ритм ударами в барабан.

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