Спортивный фестиваль "Две реки" пройдет в парке "Музеон"

В парке "Музеон" в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет фестиваль "Две реки". Гостей ждут соревнования по академической гребле на дистанции от памятника Петру I до Крымского моста, а также заезды на лодках "Дракон" и "Викинг" и показательные выступления по гидрофлаю.

Кроме того, организаторы планируют установить сразу два рекорда – по количеству спортсменов водно-моторного спорта и по подъему над водой самого большого флага России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.