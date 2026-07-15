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15 июля, 08:00

Спорт

Тренировки по настольному теннису пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

Тренировки по настольному теннису пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

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В Москве проходят бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район". В среду, 15 июля, в спорткомплексе "Движение" пройдут занятия по настольному теннису, а клуб "На Лодочной" приглашает всех желающих на тренировки по скандинавской ходьбе.

Участники проекта "На высоте" смогут посетить занятия по танцевальному фитнесу, а в водном комплексе "Буревестник" попробовать себя в рафтинге и каякинге. Для участия в некоторых мероприятиях требуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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