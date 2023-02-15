Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2023, 07:15

Новости

В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта

В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта

Снежный шторм обрушился на Краснодарский край

Новости часа: количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек

Четыре человека погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела ВСУ

Новости регионов: взрыв произошел на резервной нитке газопровода в Ярославской области

Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области

Пожарный поезд привлекли к тушению возгорания на складе в Красноярске

Мощная метель обрушилась на Норильск

Пожар на красноярском складе локализовали на площади 8 тыс "квадратов"

Девушка с собакой чуть не погибли в лифте в Казани

В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта и выдаче водительских документов. Два межрайонных регистрационно-экзаменационных отдела открыты в данном регионе, здания оборудованы всем необходимым.

Сообщается, что специалисты подразделения приняли более 2,5 тысячи заявлений на замену водительских удостоверений в январе 2023 года. Еще около двух тысяч автовладельцев поставили свои машины на учет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика