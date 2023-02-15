В Запорожской области отладили работу Госавтоинспеции по регистрации транспорта и выдаче водительских документов. Два межрайонных регистрационно-экзаменационных отдела открыты в данном регионе, здания оборудованы всем необходимым.

Сообщается, что специалисты подразделения приняли более 2,5 тысячи заявлений на замену водительских удостоверений в январе 2023 года. Еще около двух тысяч автовладельцев поставили свои машины на учет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.