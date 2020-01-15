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15 января 2020, 17:30

Общество

Жившую в медцентре девочку обследуют, чтобы выяснить, от чего ее лечили 5 лет

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Девочке, которая с рождения живет в больнице, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Врачи выяснят, от чего же ребенка лечили все эти годы.

Малышка находится в клинике "Мать и дитя" уже пять лет. По словам медиков, ребенок здоров, но родители почему-то не забирают дочь домой. Они даже не навестили ее в Новый год.

В декабре стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет необходимости изолировать ребенка, родители не собираются забирать дочку домой.

Девочка находилась в отдельной палате, за которую платили родители. Также они наняли двух нянь.

Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Перинатальный центр, в котором находилась девочка, обратился с запросом в департамент в январе текущего года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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