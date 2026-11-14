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14 ноября, 08:45

Общество

Бутерброды убрали из ГОСТа русской кухни

Бутерброды убрали из ГОСТа русской кухни

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Новый ГОСТ на русскую кухню, который был принят 11 ноября, в финальной версии оказался без бутербродов, хотя ранее стандарт включал в себя несколько видов бутербродов с различными начинками.

В дальнейшем список будет регулярно пересматриваться и обновляться. ГОСТ содержит описание каждого блюда, список ингредиентов, возможные разновидности блюда и способ подачи. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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