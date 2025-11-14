Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2025, 12:15

Происшествия

Школьник рассказал, как решился на поджог кинотеатра в московском ТЦ

Школьник рассказал, как решился на поджог кинотеатра в московском ТЦ

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

Автомобиль такси сбил подростка в подмосковном Чехове

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, устроившему пожар в ТЦ Москвы

Новости регионов: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

Новости мира: торнадо обрушился на Кипр

Погоня полицейских за нарушителем закончилась крупной аварией на северо-востоке Москвы

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком"

Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшем при взрыве в Красногорске

Подросток, которого подозревают в поджоге кинотеатра в московском торговом центре, рассказал, как решился на преступление.

Школьник познакомился с девушкой в одной из социальных сетей и направил ей свою геолокацию. После этого с ним связался мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и обвинил молодого человека в нарушении закона. Подростка заставили сфотографировать дома банковскую карту отца, перевести с нее деньги и устроить поджог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоМария Рыбакова

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика