"Циан" восстановил все ключевые сервисы после сбоя

Все ключевые сервисы "Циана" восстановили после сбоя, сейчас они работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В компании уточнили, что инфраструктура распределена между несколькими объектами в разных локациях. При сбое на одной из площадок специалисты переключают сервисы на резервную. Сейчас агрегатор также разворачивает дополнительную дублирующую площадку.

В "Циане" отметили, что ситуация не повлияла на бизнес-модель и финансовое положение компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.