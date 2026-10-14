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14 октября, 12:15

Технологии

"Циан" восстановил все ключевые сервисы после сбоя

"Циан" восстановил все ключевые сервисы после сбоя

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Все ключевые сервисы "Циана" восстановили после сбоя, сейчас они работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В компании уточнили, что инфраструктура распределена между несколькими объектами в разных локациях. При сбое на одной из площадок специалисты переключают сервисы на резервную. Сейчас агрегатор также разворачивает дополнительную дублирующую площадку.

В "Циане" отметили, что ситуация не повлияла на бизнес-модель и финансовое положение компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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