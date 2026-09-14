Стенд "Москва – город будущего" представили на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Большой интерактивный стенд "Москва – город будущего" представлен в эти дни на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Гостям рассказывают о ключевых направлениях проекта "Молодежь Москвы" – он предлагает разные возможности для личностного и профессионального роста.

Для молодых людей регулярно организуют творческие конкурсы, карьерные форумы, бесплатные курсы по разным направлениям. На фестивале организовали также индивидуальные встречи с карьерными консультантами по вопросам трудоустройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.