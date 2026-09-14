Срок замены вышедших из строя электросчетчиков сократят в России

Срок замены вышедших из строя электросчетчиков сократят. Если сейчас на это отводят до полугода, то для случаев после 1 января 2027 года – не более трех месяцев. Об этом напомнили в думском комитете по ЖКХ.

Там подчеркнули, что менять прибор должны не собственники, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Если энергокомпания нарушит срок и проигнорирует обращение потребителя, к стоимости электроснабжения могут применить понижающий коэффициент.

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