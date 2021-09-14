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14 сентября 2021, 11:45

Общество

Москва 24 запустила новую рубрику "Привичное дело"

Москва 24 запустила новую рубрику "Привичное дело"

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Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Привичное дело". В ней телезрителям рассказывают о вакцинации от коронавируса, гриппа и других инфекций.

Выясняем, совместимы ли прививки, когда лучше их делать. Например, кампания по вакцинации от гриппа уже началась, параллельно многие прививаются от COVID-19.

Какой должен быть промежуток? Все ли препараты сочетаются между собой? Ответы на эти и другие вопросы – в эфире телеканала Москва 24.

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