Туристы столкнулись с очередями на границе с Абхазией

На границе с Абхазией образовались большие очереди из автомобилей. Ежедневно к пограничному пункту подъезжает до 8 тысяч машин, а туристам приходится ждать на солнце при температуре плюс 32 градуса.

Рост потока отдыхающих связывают не только с сезоном, но и с переориентацией туристов с других направлений. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России (АТОР) Алексанa Мкртчяна, интерес к Абхазии вырос на 17%, а к Сочи снизился на 12%.

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