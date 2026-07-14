Россиянам рассказали, где выгоднее хранить сбережения

Доллар США за месяц укрепился на 4 рубля, на фоне чего россияне чаще выбирают между хранением денег на рублевых вкладах и покупкой американской валюты. Экономический обозреватель Москва 24 Евгений Беляков отметил, что за последние полгода или полтора года рублевые вклады были выгоднее наличных долларов. При этом курс рубля остается нестабильным и может меняться в разные стороны.

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