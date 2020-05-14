Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины вправе отказывать в обслуживании покупателям без маски. Об этом сообщили в Минпромторге.

Совместно с представителями торговых сетей разработаны рекомендации, как комфортнее организовать работу в магазинах в период пандемии коронавируса. Нарушителей не будут рассчитывать на кассе.

Уже есть подтверждение, что кассиры так и поступают. Очевидцы рассказывают, в одной из торговых сетей сотрудников даже штрафуют, если заметят, что они обслужили покупателя без маски и перчаток.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать правила. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.