14 апреля 2022, 15:45

Экономика

Объем несырьевого экспорта Москвы в ОАЭ в 2021 году вырос в 7 раз

Объем несырьевого экспорта московских предприятий в Арабские Эмираты за год вырос в семь раз. Такие цифры озвучила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В данный момент оборот торговли между Эмиратами и российской столицей составляет 34,5 миллиарда рублей в год. Самым большим спросом пользуются производимые в Москве лекарства и медицинское оборудование. В первую очередь – вакцины и диагностические реагенты.

Санкции на взаимоотношения российских бизнесменов с Эмиратами никак не повлияли. Более того, появилась возможность наращивать объемы. При этом московским предпринимателям удается без особых проблем выйти на внешний рынок. Для этого в Москве работает экспортный центр. Его специалисты помогают производителям заявить о себе на международной арене.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

