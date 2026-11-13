Автомобиль в Чертанове мог взорваться из-за устройства с отложенным запуском

Взрывное устройство в автомобиле в Чертанове могли привести в действие дистанционно или с помощью таймера. При этом его могли установить задолго до происшествия, рассказал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

По словам эксперта, о возможном механизме срабатывания можно судить по тому, что автомобиль проехал около 200 метров и только после этого произошел взрыв. В частности, устройство могло активироваться после начала движения машины. Также не исключен дистанционный подрыв.

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