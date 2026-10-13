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13 октября, 12:30

Технологии

"Яндекс" договорился с конкурентами об ускоренном восстановлении сервисов

"Яндекс" договорился с конкурентами об ускоренном восстановлении сервисов

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Сервисы "Яндекса" постепенно восстанавливаются после атак беспилотников на дата-центры. Чтобы ускорить возвращение к работе, компания договорилась с конкурентами и предложила пострадавшим ускоренный переезд на площадки партнеров, гибкие финансовые условия и упрощенное подключение.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что сложности возникли у тех, кто заранее не предусмотрел резервные мощности на других площадках. По его оценке, проблемы с переездом могут устранить в течение нескольких дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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