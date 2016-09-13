Московское центральное кольцо стало объектом медленного телевидения – это популярный в мире формат, когда длительные монотонные процессы отражаются в режиме реального времени. Кадры сняты из кабины машиниста "Ласточки". Полный круг по кольцу занимает 77 минут, передает телеканал "Москва 24".

Пользователи сети даже расписали станции по времени появления на видео. Например, если стартовать в "Лужниках", то "Кутузовская" появится через 2 минуты 15 секунд, а "Ботанический сад" – через 33 минуты 4 секунды.