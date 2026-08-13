Асфальт обновили в 23 переулках в центре Москвы, в том числе в Калашном, Кривоарбатском, Чистом, Хохловском, Настасьинском. В общей сложности там заменили около 60 тысяч квадратов полотна. Делают это каждый год перед осенне-зимнем сезоном.

Одна из причин ремонта дорог – колейность, которая появляется из-за интенсивного движения. Специалисты регулярно оценивают состояние дорожного покрытия, следят за гарантийными сроками и проводят своевременную замену. Ремонт дорог проводятся обычно ночью, когда меньше машин.

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