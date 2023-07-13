Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха

Лесные пожары бушуют в Свердловской области. Пострадало село Шайдуриха – огонь перекинулся на дома и уничтожил 41 здание.

Ростов-на-Дону затопило из-за ливней с градом. В некоторых районах машины оказались под водой до окон. На нескольких улицах пришлось перекрыть движение.

Белухи во Владивостоке догнали лодку с туристами и стали сопровождать ее, следуя параллельно маршруту. Животные держались настолько близко, что пассажиры могли дотянуться до них руками.

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