Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля 2023, 07:45

Происшествия

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха

Природный пожар в турецком Бодруме перекинулся на частные строения

Новости мира: власти США объявили ЧП в Вермонте из-за наводнения

Грузовик протаранил самосвал на западе столицы

Новости часа: в МИД РФ прокомментировали саммит НАТО в Литве

40 домов загорелись в свердловском селе Шайдуриха

Пожар в подмосковном отеле "Немчиновка парк" локализовали

Новости часа: режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за непогоды

Грузовик протаранил девять машин в Подмосковье

Пожарные спасли целую деревню в Солнечногорском районе Подмосковья

Лесные пожары бушуют в Свердловской области. Пострадало село Шайдуриха – огонь перекинулся на дома и уничтожил 41 здание.

Ростов-на-Дону затопило из-за ливней с градом. В некоторых районах машины оказались под водой до окон. На нескольких улицах пришлось перекрыть движение.

Белухи во Владивостоке догнали лодку с туристами и стали сопровождать ее, следуя параллельно маршруту. Животные держались настолько близко, что пассажиры могли дотянуться до них руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарпогодаживотныевидеоКристина Курума

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика