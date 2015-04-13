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Новости

13 апреля 2015, 10:15

В Чкаловском приземлится третий самолет с эвакуированными из Йемена

В Чкаловском приземлится третий самолет с эвакуированными из Йемена

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В подмосковном аэропорту Чкаловский 13 апреля должен приземлиться очередной борт с беженцами из Йемена. Самолет вывез из Джибути 140 граждан России и других стран.

Ранее аэропорт принял два борта с эвакуированными из Йемена, где с конца марта идут боевые действия. На них прилетели 300 человек из России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Болгарии, Сирии, Германии, Египта, Польши и Индонезии.

Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Елена Силуянова новости беженцы авиарейсы Йемен

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