В Чкаловском приземлится третий самолет с эвакуированными из Йемена

В подмосковном аэропорту Чкаловский 13 апреля должен приземлиться очередной борт с беженцами из Йемена. Самолет вывез из Джибути 140 граждан России и других стран.

Ранее аэропорт принял два борта с эвакуированными из Йемена, где с конца марта идут боевые действия. На них прилетели 300 человек из России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Болгарии, Сирии, Германии, Египта, Польши и Индонезии.

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