Более 5 тыс человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

В Москве более пяти тысяч человек обратились за больничным на горячую линию по коронавирусу. А всего позвонило более 13 тысяч. Речь о тех, кто приехал из зараженных стран: Германии, Франции, Италии и Испании.

Больничный привозят на дом. Его доставляют специалисты центров госуслуг, которые работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Тем, кто недавно вернулся из Европы, следует оставаться дома в самоизоляции как минимум 14 дней и обратиться на горячую линию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.