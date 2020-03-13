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13 марта 2020, 20:15

Общество

Более 5 тыс человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

Более 5 тыс человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

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В Москве более пяти тысяч человек обратились за больничным на горячую линию по коронавирусу. А всего позвонило более 13 тысяч. Речь о тех, кто приехал из зараженных стран: Германии, Франции, Италии и Испании.

Больничный привозят на дом. Его доставляют специалисты центров госуслуг, которые работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Тем, кто недавно вернулся из Европы, следует оставаться дома в самоизоляции как минимум 14 дней и обратиться на горячую линию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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