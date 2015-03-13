В Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

В пятницу в столице до 21.00 ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает МЧС. Экстренные службы города готовы к ухудшению погоды. Автоинспекторы просят водителей не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Не стоит широко открывать окна и стоять под линиями электропередачи, передает телеканал "Москва 24".

Кроме сильного ветра пятницу характеризует и аномально высокое атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба. Такую погоду в столицу принес антициклон. Он обеспечил небольшое похолодание - до 5 градусов тепла.