Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2015, 15:15

В Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

В Москве ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

В Москву доставили девять тежелобольных детей из Донбасса

Врачи Москвы готовы вылететь в Казань для помощи пострадавшим в пожаре

"Эволюция Москвы": Как развивалась московская служба спасения

Новости на телеканале "Москва Доверие"

Сотрудники МЧС России оказали помощь семьям горняков в Донецке

На Украину отправят очередную гуманитарную колонну

Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк

Спецборт МЧС доставил в Симферополь детей, прошедших реабилитацию

МЧС России окажет адресную помощь семьям шахтеров в Донецке

В пятницу в столице до 21.00 ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает МЧС. Экстренные службы города готовы к ухудшению погоды. Автоинспекторы просят водителей не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Не стоит широко открывать окна и стоять под линиями электропередачи, передает телеканал "Москва 24".

Кроме сильного ветра пятницу характеризует и аномально высокое атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба. Такую погоду в столицу принес антициклон. Он обеспечил небольшое похолодание - до 5 градусов тепла.

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика