Эксперт объяснил, почему судиться с "Яндексом" из-за сбоев бессмысленно

Судебные иски к "Яндексу" из-за сбоев в работе сервисов вряд ли будут иметь перспективы, заявил эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Он объяснил это обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся повреждения и диверсии.

Пользователи продолжают сообщать о сбоях в приложениях компании. В "Яндексе" сообщили, что работают над восстановлением сервисов, однако некоторые функции остаются недоступны. Накануне беспилотники атаковали три из пяти дата-центров компании в разных регионах России.

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