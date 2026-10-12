Записи о счетах в "Яндекс Пэй" не пострадали при сбое, сообщили в компании. Объем вкладов физических лиц в "Яндекс Банке" составляет около 352 миллиардов рублей. Деньги не хранятся в дата-центрах: там находятся серверы, обеспечивающие работу сервисов.

Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Их целостность проверили, ни одна запись не потеряна.

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