Сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя

"Яндекс" постепенно восстанавливает работу сервисов после сбоя. В компании заявили, что записи о счетах в "Яндекс Пэй" не пострадали. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Их целостность проверили – ни одна запись не потеряна.

Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Работа продолжается, чтобы как можно скорее вернуть все сервисы к полноценной работе во всех регионах.

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