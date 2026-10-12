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12 октября, 11:15

Технологии

Сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя

Сервисы "Яндекса" постепенно возвращаются к работе после сбоя

Восстановление дата-центров "Яндекса" может занять несколько месяцев

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"Яндекс" постепенно восстанавливает работу сервисов после сбоя. В компании заявили, что записи о счетах в "Яндекс Пэй" не пострадали. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Их целостность проверили – ни одна запись не потеряна.

Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Работа продолжается, чтобы как можно скорее вернуть все сервисы к полноценной работе во всех регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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