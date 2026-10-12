Более трети работодателей в России отказались от годовых премий

36% работодателей в России отказались от годовых премий, которые выплачивали сотрудникам в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Причиной стало ухудшение финансовых показателей. В общей сложности 47% компаний не планируют начислять такие выплаты по итогам года, а еще 20% пока не определились с решением. Около 20% работодателей намерены премировать весь коллектив, а 10% выплатят премии только части сотрудников.

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