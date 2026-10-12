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12 октября, 01:45

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Более 250 заведений в Москве оставят веранды на зиму

Более 250 заведений в Москве оставят веранды на зиму

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В Москве более 250 заведений решили оставить летние веранды на зиму. Предприниматели превращают площадки в фотозоны с сезонными декорациями, поскольку их демонтаж и повторная установка обходятся в сотни тысяч рублей, а в отдельных случаях достигают 1,5 миллиона рублей.

Для сохранения веранд предприниматели должны обеспечить безопасность конструкций, своевременно очищать их от снега и наледи, а также убирать территорию в радиусе 5 метров.

Сейчас в столице работает более 5 тысяч заведений с сезонными верандами. За последний год их количество выросло на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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