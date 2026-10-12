Здание мэрии Москвы на Тверской улице можно посетить с экскурсией через "Мосбилет"

Посетить здание мэрии Москвы на Тверской улице теперь можно с экскурсией через сервис "Мосбилет". До революции здесь находилась резиденция московских генерал-губернаторов, позднее работал Московский городской совет, а сейчас располагается правительство столицы.

Посетителям расскажут об истории перестроек здания, в том числе о его передвижении на 14 метров в конце 1930-х годов. На экскурсии также покажут музей в подвальных помещениях с кирпичами, на которых сохранились клейма заводов Российской империи, парадную галерею, портреты градоначальников XX века и Мраморный зал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.