В Москве открыли прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

В Москве 12 октября начинают принимать заявки на участие в последних в этом году ярмарках выходного дня. Документы можно подать до 16 октября включительно, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Заявки принимают от глав крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство, занимаются садом и огородом.

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