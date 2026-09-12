Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского US Open. В полуфинале она обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 6:1, 7:5. В решающем матче Анна встретится с китаянкой Сунь Синьжань.

Фигуристка Александра Трусова показала четверной тулуп на тренировке. Спортсменка поделилась видео с успешным прыжком в соцсетях. Ранее Трусова заняла второе место на турнире серии "Челленджер" в Токио. В произвольной программе она исполнила четверной лутц.

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