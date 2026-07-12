Фестиваль "Бибип-Бибоп" пройдет в Музее транспорта Москвы 12 июля

В воскресенье, 12 июля, в Музее транспорта Москвы пройдет фестиваль "Бибип-Бибоп". На двух сценах выступят более 10 джазовых и мультижанровых коллективов.

Гости смогут увидеть легендарные модели советского автопрома, пообщаться с профессиональными гонщиками и отправиться на пешую экскурсию по Басманному району. Для детей подготовили квест, участникам которого предстоит найти загадочный подарок от поросенка Фунтика.

Также в рамках фестиваля стартует второй этап Кубка Москвы по историческому ралли. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.