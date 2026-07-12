Психолог предложила запретить детям регистрацию в соцсетях до 14 лет

В России обсуждают запрет на использование соцсетей подростками младше 15 лет. Сторонники инициативы считают, что ограничения помогут защитить детей от опасного контента и преступных сообществ.

Детский и семейный психолог Олеся Покусаева считает, что пользоваться соцсетями детям стоит не раньше 14–16 лет. По ее словам, к этому возрасту психика становится более сформированной и появляется критическое мышление.

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