В России участились разводы по схеме "брак-ловушка"

В России растет число "браков-ловушек". В таких союзах мужья после рождения ребенка инициируют развод и отбирают детей у матерей.

По словам психологов, тревожными сигналами должны стать слишком быстрое развитие отношений, поспешное предложение руки и сердца, а также чрезмерный интерес мужчины к здоровью, генетике и родственникам женщины.

Юристы советуют при первых признаках конфликта сохранять переписку, фиксировать происходящее и как можно раньше обращаться в суд, чтобы определить место жительства ребенка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.