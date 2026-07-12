ЦППК провела ночную экскурсию на поезде "Иволга 4.0" по МЦД-4

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела для жителей и гостей столицы ночную экскурсию по МЦД-4. Участники проехали на поезде "Иволга 4.0" от станции Поклонная до Нижегородской. Поездку приурочили ко Дню московского транспорта.

По пути гиды рассказывали пассажирам об истории Москвы. Из окон состава можно было увидеть Белорусский вокзал, гостиницу "Ленинградская" и другие достопримечательности. Кроме того, состав останавливался на мостах и эстакадах. В вагонах приглушали свет, чтобы пассажиры могли лучше рассмотреть ночную столицу и сделать фотографии.

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