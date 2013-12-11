Под завалами обрушенного здания в САО могут быть люди

На севере Москвы обрушилась крыша административного здания. Под завалами могут быть люди. ЧП произошло в промышленной зоне в 4-м Лихачевском переулке. На место прибыли несколько пожарных расчетов и спасатели.

По предварительным данным, на площади почти в 100 квадратных метров обрушилась кровля четырехэтажного здания старой постройки.

В МЧС уже подтвердили факт обрушения кровли здания. В настоящий момент спасатели ведут поиск людей, которые могут быть под завалами.