11 декабря 2013, 12:20Происшествия
Под завалами обрушенного здания в САО могут быть люди
На севере Москвы обрушилась крыша административного здания. Под завалами могут быть люди. ЧП произошло в промышленной зоне в 4-м Лихачевском переулке. На место прибыли несколько пожарных расчетов и спасатели.
По предварительным данным, на площади почти в 100 квадратных метров обрушилась кровля четырехэтажного здания старой постройки.
В МЧС уже подтвердили факт обрушения кровли здания. В настоящий момент спасатели ведут поиск людей, которые могут быть под завалами.